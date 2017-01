POL-BI: Zeugen halten Taschendieb fest

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Innenstadt-

Am Mittwoch, den 04.01.2017, versuchte ein Dieb in einem Restaurant an der Herbert-Hinnendahl-Straße aus einer Handtasche ein Portemonnaie zu stehlen. Angestellte und ein Zeuge hielten den Dieb fest.

Gegen 01:15 Uhr saß eine 27-jährige Bielefelderin an einem Tisch in dem Restaurant an der Herbert-Hinnendahl-Straße. Ihre Handtasche hing zusammen mit ihrer Jacke über ihrer Stuhllehne. Plötzlich bemerkte die Bielefelderin eine Bewegung an ihrer Jacke. Als sie sich umdrehte, sah sie an dem Tisch hinter sich einen 29-jährigen Mann. Dieser hielt ihr Portemonnaie in der Hand und zog einen Geldschein aus dem Portemonnaie. Die Bielefelderin griff ihr Portemonnaie und den Geldschein.

Als der Dieb realisierte, dass die Polizei informiert wurde, versuchte er zu flüchten. Ein 46-jähriger Zeuge sowie Angestellte des Restaurants hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem 29-Jährigen Täter handelt es sich um einen Zuwanderer algerischer Herkunft, der bereits durch Diebstahlsdelikte polizeilich aufgefallen ist. Polizeibeamte führten den geständigen Wiederholungstäter dem Richter vor. Er ging zur Sicherung der Hauptverhandlung in Haft.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell