POL-BI: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Bielefeld (ots) - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

MK / Bielefeld / Mitte - Ein Autofahrer und ein Radfahrer stießen bereits am Donnerstag, 29. Dezember 2016, im Einmündungsbereich Grasmückenweg und Brückenstraße zusammen. Die Polizei sucht den Jugendlichen, der seine Fahrt nach der Kollision fortsetzte.

Der 72-jährige Bielefelder beabsichtigte gegen 16:00 Uhr, mit seinem Audi A 6 vom Grasmückenweg nach rechts, auf die Brückenstraße, abzubiegen. An der Einmündung stieß er mit einem Radfahrer zusammen, der auf dem linken Gehweg der Brückenstraße in Richtung Heeper Straße unterwegs war. Der Jugendliche stürzte von seinem gelben Fahrrad zu Boden. Er gab dem Autofahrer zu verstehen, dass es ihm gut gehe und fuhr weiter. Der 72-Jährige bemerkte später Kratzer an seiner Stoßstange und das Fehlen seines vorderen Kennzeichens. Der Sachschaden an dem silbernen Audi beträgt circa 200 Euro.

Der Polizei ist nicht bekannt ob sich der etwa 14-jährige beteiligte Radfahrer bei dem Anstoß verletzt hat oder ob sein gelbes Fahrrad beschädigt wurde.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Verkehrsunfall. Der Radfahrer und mögliche Zeugen können sich melden unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell