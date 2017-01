POL-BI: Betrunkene PKW-Fahrerin flüchtet nach Unfall

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Montag, den 02.01.2017, kam es auf der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer betrunkenen PKW-Fahrerin. Sie entfernte sich anschließend, ohne Schadensregulierung, vom Unfallort.

Gegen 18:05 Uhr fuhr ein 20-jähriger Bielefelder mit seinem Fiat Punto hinter einer VW Caddy-Fahrerin auf der Bremer Straße in Fahrtrichtung Jöllenbecker Straße. In Höhe der Kurzen Straße beabsichtigte die Caddy-Fahrerin nach links abzubiegen und bremste ihren Wagen verkehrsbedingt ab. Der Bielefelder hielt mit seinen Fiat hinter ihr an. Ein auf der Kurzen Straße entgegenkommenden PKW verengte die Fahrbahn, so dass die Caddy-Fahrerin ihren Wagen zurücksetzte und dabei den VW des Bielefelders touchierte. Anschließend fuhr sie weiter. Der Bielefelder nahm die Verfolgung auf und versuchte erfolglos durch Lichthupe auf sich aufmerksam zu machen.

Der 20-Jährige meldete den Unfall der Polizei. Er teilte den Beamten das Kennzeichen des flüchtigen Wagens mit.

Ermittlungen der Polizisten führten zu der 54-jährigen Caddy-Fahrerin. Als sie die Bielefelderin zu dem Unfall befragten, bemerkten sie, dass sie Alkohol getrunken hatte. Ein Arzt entnahm der Frau im Krankenhaus eine Blutprobe. Ihren Führerschein gab sie ab.

Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell