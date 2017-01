POL-BI: Diebe stehlen Autobatterien

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Brackwede - In der Nacht auf Dienstag, 03. Januar 2017, bauten unbekannte Diebe zwei Batterien an einem Kasten-Lkw aus und verschwanden damit.

Der Mercedes Atego 970 stand zwischen Montag, 10:00 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr in dem Teilstück der Windelsbleicher Straße - zwischen der Brackweder Straße und dem Stadtring. Bereits am Montag hatte die 52-jährige Bielefelderin bemerkt, dass ihr Lkw nicht ansprang. Sie überprüfte die Batterien und beauftragte für den folgenden Tag eine Werkstatt mit dem Starten des Lkw. Am Dienstagmorgen fiel ihr der Diebstahl der beiden Fahrzeugbatterien auf.

Die Polizei fragt, wer hat etwas Auffälliges in dem Tatzeitraum im Bereich der Windelsbleicher Straße beobachtet?

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell