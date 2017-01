POL-BI: Wolfgang Niewald neuer Direktionsleiter Kriminalität im Polizeipräsidium Bielefeld

Kriminaldirektor Wolfgang Niewald Bild-Infos Download

Bielefeld (ots) - AR/ Bielefeld - Mit dem Jahreswechsel wurde eine der leitenden Funktionen im Polizeipräsidium Bielefeld neu besetzt. Der bisherige Direktionsleiter Kriminalität, Leitender Kriminaldirektor Johannes-Erich Nierhoff, ist mit 62 Jahren zum 31.12.2016 in den Altersruhestand verabschiedet worden. Ihm folgt in dieser Funktion der 52-jährige Kriminaldirektor Wolfgang Niewald. Der gebürtige Detmolder lebt seit vielen Jahren mit seiner Frau und zwei Kindern in Bielefeld. Mit der Direktionsleitung im Bereich Kriminalität rundet sich eine berufliche Karriere ab, die in der Sachbearbeitung als junger Kriminalkommissar in Bielefeld begann. Wolfgang Niewald hat 2006 das Polizeipräsidium Bielefeld verlassen, um bis 2009 an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster das Fachgebiet Kriminalistik zu leiten. Es folgte von 2009 bis 2014 bei der Polizei in Gütersloh die Leitung der Direktion Kriminalität. Von Juni 2014 bis Juli 2016 schloss sich im Ministerium für Inneres und Kommunales in Düsseldorf eine Referententätigkeit im Referat für Kriminalprävention, Opferschutz und internationale polizeiliche Zusammenarbeit an. Von Juli 2016 bis zu seinem Wechsel ins Polizeipräsidium war W. Niewald bei der Polizei in Gütersloh als Direktionsleiter Gefahrenabwehr und Einsatz tätig. "Bielefeld ist eine sichere Großstadt, in der erfolgreiche Polizeiarbeit geleistet wird. Umso mehr freue ich mich wieder in meiner Heimatstadt zu arbeiten. Mir ist es wichtig, die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers fortzuführen. Ein Schwerpunkt bleibt die Bekämpfung der die Bürger besonders belastenden Kriminalität, wie beispielsweise die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs." (Bild im Anhang)

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell