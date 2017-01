POL-BI: Ampelausfall wegen Unfallflucht

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Heepen / Minden / Petershagen - Der Ausfall der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Ostring und Bechterdisser Straße am Dienstag, 03. Januar 2017, war kein technisches Versagen. Ein Lkw hatte einen Ampelmast beschädigt und die Störung hervorgerufen.

Zunächst hatten sich ab 08:40 Uhr Autofahrer bei der Polizei gemeldet, die vom Ausfall der Ampelanlage an der Kreuzung am Ostring berichteten. Polizeibeamte, die an der Örtlichkeit eintrafen erkannten, dass Reifenspuren sehr dicht an einen beschädigten Ampelmast reichten. Die Ampel regelte den Fahrzeugverkehr auf dem Ostring in Richtung Eckendorfer Straße. Nur der Mast blieb am linken Fahrbahnrand an der Einmündung zur Bechterdisser Straße stehen. Der Aufbau mit den Lichtsignalen für Fahrzeuge und Fußgänger wurde abgerissen und lag zerstört am Boden.

Gleichzeitig meldete sich ein 23-jähriger Bielefelder bei den Beamten, der einen roten Lkw mit Anhänger mit einer Aufschrift gesehen hatte, der von der Bechterdisser Straße nach rechts in die Lagesche Straße abgebogen war. Dabei hatte das Gespann für Holztransporte den Ampelmast beschädigt und war weitergefahren.

Erkundigungen der Polizei bei einem nahegelegenen holzverarbeitendem Betrieb in Heepen führten zunächst nicht zu dem gesuchten Lkw. Anschließende Ermittlungen bei einem Transportunternehmen in Salzwedel führten auf die richtige Spur. Die Firma sorgte für einen Kontakt des Fahrers mit der Polizei. Dabei unterstützen Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke, die den gesuchten Fahrer und Lkw in einem Industriegebiet in Petershagen kontrollierten.

Eine Servicefirma war mit der Instandsetzung der Ampelanlage bis in die frühen Nachmittagsstunden beschäftigt. Der Sachschaden soll 1.500 Euro betragen.

