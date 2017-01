POL-BI: Zeugen bei Verfolgung eines Täters erfolgreich

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Am Samstag, den 31.12.2016, beschädigte ein Täter mehrere PKW in der Körnerstraße. Zeugen verfolgten den flüchtenden Täter und meldeten ihn der Polizei.

Gegen 03:25 Uhr nahmen ein 26- und 29-jähriger Bielefelder aus einer Wohnung in der Turnerstraße ungewöhnliche Geräusche von der Straße wahr. Sie sahen aus dem Fenster der Wohnung einen Mann, der in der Körnerstraße gegen die Außenspiegel von geparkten Fahrzeugen trat. Die Zeugen nahmen die Verfolgung des Täters in Richtung Niederwall auf. Sie meldeten den Vorfall telefonisch der Polizei und gaben während der Verfolgung den Standort des Täters durch. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten den 18-jährigen alkoholisierten Täter in der Elsa-Brändström-Straße. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht.

Die Polizisten konnten bei der Absuche des Tatortes feststellen, dass der Täter an acht Fahrzeugen versuchte, die Außenspiegel abzutreten. An einem Ford Focus und einem VW Passat entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet.

