POL-BI: Fußgänger verhindert Handyraub

Am Samstag, den 31.12.2016, entrissen mehrere Täter einem Bielefelder auf der Braker Straße, Höhe Ziemannsweg, Raketen und sein Handy. Die Polizei sucht Zeugen und einen Fußgänger, der dem Opfer zur Hilfe kam.

Am Dienstagmorgen, den 03.01.2017, erstattete ein 17-jähriger Schüler bei der Polizei eine Strafanzeige. Er ging Samstag, gegen 17:45 Uhr, auf dem Gehweg der Braker Straße in Richtung Engersche Straße. Als er sich in Höhe Ziemannsweg befand, traten fünf Männer von hinten an ihn heran. Einer der Männer fragte den Bielefelder in gebrochenem Deutsch nach Zigaretten. Als dieser verneinte, stieß ihn der Mann zurück und zwei andere rissen ihm eine Packung Silvesterraketen und sein Handy aus den Händen. Der Schüler forderte seine Sachen erfolglos zurück.

Ein Fußgänger kam ihm zur Hilfe indem er vorgab, die Polizei zu rufen. Daraufhin gab ein Täter dem Bielefelder sein Handy zurück. Der Helfer entfernte sich anschließend in Richtung Braker Bahnhof.

Nachdem sich einer der Männer entschuldigte, ging die Gruppe mit den Raketen in Richtung Bahnhof davon.

Das Opfer beschreibt die Täter als schlanke, dunkel gekleidete, Südländer.

Die Polizei bittet Zeugen sowie den unbekannten Helfer, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14, Telefon 0521/ 545-0, entgegen.

