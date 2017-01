POL-BI: Diebstahl beim Abbau des Weihnachtsmarktes

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Freitag, den 30.12.2016, nutzen zwei Diebe den Weihnachtsmarktabbau auf dem Altstädter Kirchplatz um Beute zu machen. Ein Zeuge erleidet bei der Verfolgung, durch einen Tritt eines Täters, Verletzungen.

Gegen 23:00 Uhr half eine 41-jährige Angestellte eines Glühweinstandes bei dem Abbau eines Weihnachtsmarktstandes auf dem Altstädter Kirchplatz. Ihre Stoffleinentasche mit ihrem Portemonnaie lag währenddessen auf der Theke. Wenig später bemerkte sie den Diebstahl, konnte aber keinen Täter mehr wahrnehmen.

Einem 15-jährigen Mitarbeiter eines Fahrgeschäftes fielen zwei Männer mit einer auffallend großen weißen Tasche mit bunten Applikationen auf, die sich vom Tatort entfernten. Der Bielefelder erkannte diese Tasche als das Eigentum des Opfers und nahm die Verfolgung der Täter über den Kesselbrink auf. Dabei rief er ihnen zu, anzuhalten. Er verfolgte die Männer weiter, bis ihm in der August-Bebel-Straße gelang, den Täter mit der Tasche zu ergreifen und festzuhalten. Der Begleiter trat dem Verfolger so stark gegen das Knie, dass es seinem Komplizen gelang, sich loszureißen. Durch den Tritt erlitt der Zeuge Verletzungen am Knie.

Der Verfolger beschreibt den Täter mit der Tasche als 35 bis 40 Jahre alt, mit einem langen geflochtenen Bart, bekleidet mit Piraten-Kopftuch sowie mit schwarzer Lederjacke und -hose. Er soll als Bettler in der Innenstadt auftreten.

Sein Komplize soll 25 bis 30 Jahre alt und von schlanker Figur sein. Er war mit einer schwarzen Jacke und rotem Pullover bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14, Telefon 0521/ 545-0 entgegen.

