POL-BI: Einbruchsversuche in zwei Gaststätten

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Am frühen Donnerstagmorgen, 29. Dezember 2016, scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, in Gaststätten, an der Bleichstraße und an der Heeper Straße, einzubrechen. Alarmanlagen und Nachbarn schreckten die Einbrecher ab.

Gegen 03:10 Uhr interessierten sich mindestens zwei Männer für eine Gaststätte an der Bleichstraße - in Höhe der Einmündung Finkenstraße. Sie schlugen mit einem unbekannten Werkzeug eine Scheibe ein. Beim Versuch, das Fenster zu öffnen, lösten sie einen Alarm aus. Dadurch wurde ein Anwohner geweckt, der zwei Täter erblickte, die auf der Bleichstraße in Richtung Innenstadt fortliefen.

An der Heeper Straße benutzten Einbrecher gegen 03:18 Uhr ebenfalls einen unbekannten Gegenstand und schlugen eine Scheibe einer Gaststätte, in Höhe des Hudewegs, ein. Eine 36-jährige Anwohnerin und ein 21-jähriger Anwohner wurden durch einen lauten Knall und die einsetzende Alarmanlage auf die Einbrecher aufmerksam. Von der Gaststätte sollen drei Täter davongelaufen sein.

In beiden Fällen fahndete die Polizei in Tatortnähe vergeblich nach den Einbrechern.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell