POL-BI: Räuber werfen Portemonnaie unter Zivilfahrzeug der Polizei

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Nach einem Raub am Rathausplatz warf ein Täter die erbeutete, entleerte Geldbörse am frühen Freitagtagmorgen, 30. Dezember 2016, unter einen abgestellten Pkw. Dabei handelte es sich um einen zivilen Dienstwagen von Polizeihundeführern.

Die Beamten sprachen die beiden Jugendlichen, die ihnen gegen kurz nach 03:00 Uhr, in der Straße Am Bach, einen Gegenstand unter das Auto geworfen hatten an. Die Polizisten hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Kenntnis von einer Straftat und ließen die beiden Bielefelder nach einer Kontrolle wieder gehen.

Um 03:15 Uhr meldete sich ein 31-Jähriger Nachtportier eines Bielefelder Hotels bei der Leitstelle der Polizei. In der Hotellobby saß ein Gast, der Angaben zu einem Raub seines Portemonnaies am Rathausplatz machte. Weil der 51-jähriger Versmolder kein Mobiltelefon dabei hatte, ging er, nachdem ihn zwei junge Männer gegen 02:55 Uhr überfallen hatten, in sein Hotel.

Mit der Beschreibung der beiden Täter gelang es den Polizisten schnell, die beiden zuvor kontrollierten Jugendlichen aufzuspüren. Der 15- und der 17-Jährige mussten für die Anzeigenaufnahme und Vernehmung zum Polizeipräsidium folgen.

