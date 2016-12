POL-BI: Zwei Einbrüche im Mehrfamilienhaus

Bielefeld (ots) - SR/ Bielefeld Mitte - Mindestens ein unbekannter Täter drang am Donnerstag, 29.12.2016, in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Körnerstraße ein. Eine 60-jährige Nachbarin bemerkte gegen 17.45 Uhr eine geöffnete Wohnungstür. Gemeinsam mit einer weiteren Nachbarin wollte sie Ausschau nach dem Wohnungsinhaber halten, als die Frauen plötzlich in der Wohnung daneben, hinter der ebenfalls geöffneten Wohnungstür, eine verdächtige Person wahrnahmen. Sofort informierte die 29-jährige Nachbarin die Polizei. Der Verdächtige flüchtete aus der Wohnung. Die Polizei stellte fest, dass in beide Wohnungen eingebrochen worden war. Beide Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Wie der oder die Täter ins Haus gelangten, ist unklar.

Die Polizei appelliert daher an alle Bewohner von Mehrfamilienhäusern:

Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will (z. B. durch einen Blick aus dem Fenster oder Benutzen der Gegensprechanlage). Lassen Sie nur Personen ein, die zu Ihnen wollen oder die bekanntermaßen "ins Haus gehören". Auch wenn Sie nur kurz weggehen, schließen Sie Ihre Haus-/Wohnungstür so oft wie möglich ab. Eine nur ins Schloss gezogene Tür öffnet der Täter in Sekundenschnelle. Eine funktionierende Nachbarschaft ist ein guter Schutz vor Kriminalität. Übernehmen Sie Mitverantwortung für das Wohl Ihrer Nachbarn. Sind Sie oder Ihre Nachbarn im Urlaub, können Sie vorab die Übernahme bestimmter Aufgaben vereinbaren (z. B. Wohnungen betreuen, Briefkästen leeren und Kontrollgänge organisieren).

Wer Hinweise zu den Wohnungseinbrüchen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei, EG Einbruch, unter Tel. 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell