POL-BI: Ermittlungen des Staatsschutzes Bielefeld zu Randalierern in Oerlinghausen dauern an

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Oerlinghausen -

Am Freitag, den 09.12.2016 meldeten mehrere Personen der Polizei Lippe eine Personengruppe am Stukenbrocker Weg in Oerlinghausen. Die Gruppe rief fremdenfeindliche Parolen.

Gegen 23:50 Uhr beobachteten mehrere Zeugen eine größere Gruppe von jungen Männern und Frauen von einer Gaststätte am Stukenbrocker Weg aus. Die Gruppe lief durch die Straßen und rief fremdenfeindliche Parolen.

Bei dem Eintreffen der Steifenwagen der Polizei Lippe hatten sich bereits einige dieser Personen entfernt. Einen Teil trafen die Beamten noch in der Gaststätte an. Die Polizisten stellten eine Tasche mit Bengalos und Feuerwerkskörpern, die auch durch Fußballfans benutzt werden, sicher. Sie entließen die Personen nach der Überprüfung der Personalien.

Der Staatsschutz Bielefeld übernahm die Ermittlungen. Mehrere Beteiligte konnten inzwischen als Angehörige der Ultraszene von Arminia Bielefeld identifiziert werden.

Die Ermittlungen, wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell