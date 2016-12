POL-BI: Gefahrenbewusstes Verhalten an Silvester

Bielefeld (ots) - SR/ Bielefeld - Silvester soll auch in Bielefeld unbeschwert und sicher gefeiert werden. Dazu werden zum Jahreswechsel, insbesondere am Boulevard, mehr Polizeibeamte im Einsatz sein, als in den Jahren zuvor.

Zielgerichtete Präsenz und professionelles Einschreiten der Polizei, aber auch gefahrenbewusstes Verhalten der Bürgerinnen und Bürger reduzieren Tatgelegenheiten.

Wenn Sie an Silvester im öffentlichen Raum unterwegs sind, beherzigen Sie zum Schutz vor Straftaten (wie zum Beispiel Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Körperverletzungsdelikte oder auch Eigentumsdelikte) folgende Tipps Ihrer Polizei:

- Schließen Sie sich zu einer Gruppe zusammen, achten Sie gegenseitig auf sich und unterstützen Sie sich.

- Weichen Sie bedrohlich wirkenden Personengruppen (z.B. betrunkene, pöbelnde Personen) aus, auch wenn Sie dafür ggf. längere Wege in Kauf nehmen müssen. Auch wenn Sie keine Gefahr für sich sehen, aber bedrohlichen Personengruppen feststellen, scheuen Sie sich nicht, die Polizei über Notruf 110 zu verständigen!

- Wenn Sie sich in einer für Sie bedrohlichen Situation befinden, machen Sie durch lautes Schreien, den Einsatz von "Schrillalarmgeräten" oder Trillerpfeifen auf sich aufmerksam und versuchen Sie, Unbeteiligte aktiv zur Hilfeleistung aufzufordern. Sprechen Sie die Person gezielt an ("Sie mit der blauen Jacke! Ich brauche Hilfe!").

- Versuchen Sie, Ihren eingeschlagenen Weg fortzusetzen oder ziehen Sie sich in sichere Bereiche zurück. Sobald Sie sich wieder sicher fühlen, verständigen Sie die Polizei über Notruf 110.

- Bitte bedenken Sie, dass der Einsatz so genannter Abwehrwaffen, zum Beispiel Abwehrsprays, fatale Folgen für Sie selbst haben kann. Die Abwehrwaffe könnte Ihnen entwendet oder entrissen und gegen Sie eingesetzt werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell