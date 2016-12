POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld Schwerverletzter Mann nach Auseinandersetzung in Werther

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Gütersloh / Werther - Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Mittwoch, 28. Dezember 2016, in einer Unterkunft für Zuwanderer, stehen zwei männliche Personen im Verdacht, einen jungen Mann in Werther schwer verletzt zu haben.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die 11-köpfige Mordkommission "West" leitet Kriminalhauptkommissar Jürgen Kollien. Sie wird durch Beamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh unterstützt. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem versuchten Tötungsdelikt im Kreis der Bewohner aus.

Gegen 10:40 Uhr wurde der Leitstelle der Polizei Gütersloh ein Körperverletzungsdelikt in einer Unterkunft für Zuwanderer in Werther gemeldet. In dem Gebäude an der Weststraße war es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen.

Nach der Auseinandersetzung trug der Angegriffene schwere Verletzungen im Kopf- und Rumpfbereich davon. Rettungssanitäter fuhren ihn nach einer medizinischen Erstversorgung in ein Bielefelder Krankenhaus. Für den Verletzten besteht keine Lebensgefahr.

Nach der Tat flüchteten die beiden Tatverdächtigen zu Fuß. Die Fahndung nach ihnen und die Ermittlungen zu der Tat dauern weiter an.

