POL-BI: Zigaretten bei Kioskeinbruch erbeutet

Am Dienstag, den 27.12.2016, brachen ein oder mehrere Täter in der Herforder Straße, zwischen dem Jahnplatz und der Stresemannstraße, in ein Kiosk ein. Sie stahlen diverse Zigarettenschachteln.

Zwischen 00:15 Uhr und 07:30 Uhr stiegen die Einbrecher gewaltsam in ein Kiosk an der Herforder Straße ein. Sie erbeuteten mehrere Zigarettenstangen und -schachteln aus dem Ausstellungsbereich der Kasse. Den Tätern gelang anschließend unerkannt die Flucht.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 00:15 Uhr und 07:30 Uhr Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

