POL-BI: Diebe flüchten aus Discountmarkt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Obwohl drei Ladendiebe von einer Angestellten gestoppt wurden, gelang ihnen am Dienstag, 27. Dezember 2016, die Flucht aus einem Discountmarkt an der Heeper Straße - in Höhe der Hanfstraße.

Drei Männer hatten gegen 10:30 Uhr das Geschäft betreten und ihre zwei Rucksäcke mit unterschiedlichen Lebensmitteln befüllt. Anschließend stellten sie sich an einem Kassenband an. Zwei Mitarbeiterinnen forderten den ersten des Trios auf, seinen Rucksack zu entleeren. Während er sich weigerte, der Aufforderung nachzukommen, entluden seine beiden Komplizen ihren Rucksack zwischen Regalen.

Eine 27-jährige Angestellte schloss die Eingangstür und informierte die Polizei. Sie gab den Bitten anderer Kunden nach und öffnete für sie kurzzeitig die Tür. Dies nutzten die beiden Männer, die ihren Rucksack ausgeladen hatten und liefen auf die Heeper Straße. Der dritte stieß die Mitarbeiterin grob zu Seite und rannte aus dem Geschäft. Er ließ seinen Rucksack an der Kasse zurück.

Die 27-Jährige verlor die drei flüchtenden Männer im Kreuzungsbereich Heeper Straße und Otto-Brenner-Straße aus den Augen. Eine Fahndung der Polizei im Bereich des Tatortes führte nicht zur Festnahme der Ladendiebe. Polizeibeamte stellten den Rucksack sicher.

Die Beschreibung der drei Tatverdächtigen:

Alle Männer sollen 25 Jahre alt, 170 cm groß, schlank und südländischer Herkunft sein.

Der erste Mann trug eine dunkle Jacke, eine schwarzgelbe Mütze und eine dunkelgrüne Hose.

Der zweite Mann trug eine dunkle Jacke und einen dunkelblauen Rucksack.

Der Mann, der die Verkäuferin wegstieß, trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Jogginghose.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

