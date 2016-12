POL-BI: Bielefeld Brackwede, Unfall mit vier verletzten Personen und hohem Sachschaden

Bielefeld (ots) - Am 28.12.2016 gegen 00:50 Uhr ereignete sich an der Einmündung Südring / Stadtring ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Personen zum Teil schwer verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete auf dem Südring ein mit drei Personen besetzter PKW Renault Megane aus Warendorf. Das Fahrzeug befand sich auf dem linken von zwei Fahrstreifen vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Einmündung zum Stadtring. Ein aus Richtung Sennestadt ebenfalls auf dem Südring fahrender 37-jähriger Bielefelder fuhr nahezu ungebremst mit seinem VW auf das stehende Fahrzeug auf. Dieses wurde nach vorne in den Einmündungsbereich geschleudert, die drei Insassen wurden hierbei schwer verletzt. Das auffahrende Fahrzeug kollidierte nach dem Aufprall noch mit einem Ampelmast. Der Fahrer des VW wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Unfallbeteiligten mussten in naheliegende Krankenhäuser verbracht werden. Dem Unfallverursacher wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt im Raum steht. Die Ampelanlage ist ausgefallen, an beiden PKW entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzung der Polizei ca. 12.000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Südring bis 03:30 Uhr gesperrt. Auf Grund der Uhrzeit kam es nur zu geringfügigen Verkehrsstörungen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell