POL-BI: Ladendieb erwischt - Begleiter geht in Haft

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Am Samstag, den 24.10.2016, erwischte ein Detektiv einen Ladendieb in einem Geschäft an der Bahnhofstraße. Gegen den Begleiter des Diebes lag ein Haftbefehl vor.

Gegen 10:05 Uhr, fiel dem Ladendetektiv eines Kaufhauses an der Bahnhofstraße ein 34-jähriger Dieb auf. Der Bielefelder steckte sich mehrere Kugelschreiber sowie eine Gürteltasche ein. Als er, zusammen mit seinem 21-jährigen Begleiter, das Kaufhaus ohne zu bezahlen verließ, hielt sie der Ladendetektiv fest.

Die hinzugerufenen Streifenbeamten fanden bei dem Dieb neben dem Diebesgut zwei Messer und mehrere Rasierklingen. Eine Überprüfung der Personalien des 21-Jährigen ergab, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Einbruchdiebstahls vorlag. Die Polizisten nahmen ihn fest. Während sein Begleiter in Haft ging, erwartet den Dieb eine Strafanzeige wegen Diebstahls und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell