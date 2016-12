POL-BI: Räuber bedroht seine Verfolger

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Mitte - Nach dem Diebstahl eines Portemonnaies drohte ein unbekannter Täter am Montag, 26. Dezember 2016, seinen beiden Verfolgern mit einer Spritze und verschwand über einen Zaun.

Ein 21-jähriger Bielefelder ging am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 21:55 Uhr auf der Herbert-Hinnendahl-Straße in Richtung des Willy-Brandt-Platzes. Dem Mann hinter sich schenkte er zunächst keine Beachtung. Plötzlich schloss der Unbekannte auf und griff in eine Jackentasche des 21-Jährigen. Er lief mit dessen Portemonnaie zum Willy-Brandt-Platz.

Der junge Bielefelder lief dem Täter bis in die Brandenburger Straße hinterher. Dort sprach er die Besatzung eines Rettungswagens an, sie möge die Polizei über den Raub verständigen. Das übernahm eine 24-jährige Rettungsdienstmitarbeiterin. Ihr 44-jähriger Kollege schloss sich der Verfolgung des Täters an.

Unvermittelt blieb der Räuber stehen und zog eine Spritze und drohte dem 21- und dem 44-Jährigen zuzustechen, wenn sie ihn nicht laufen lassen würden. Aus einiger Entfernung erkannten die beiden, wie der Unbekannte unweit des Paulusplatzes eine Mauer und einen Zaun in einem Hinterhof überstieg und in Richtung Heinrichstraße entkam.

Die Polizei durchstreifte mit einem Diensthund die Grundstücke, über die der Täter auf seiner Flucht gelaufen war. Sie konnten den Räuber nicht in der Nähe aufspüren.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Circa 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß mit schlanker Statur und schulterlangen, lockigen, schwarzen Haaren - die fettig wirkten. Er trug eine schwarze Mütze mit farbigem Emblem auf der Stirnseite und eine dunkle Jacke. Er soll südländischer Herkunft sein.

