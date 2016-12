POL-BI: Bielefeld Dalbke, Unfall mit schwer verletztem Radfahrer

Bielefeld (ots) - Am Abend des 26.12.2016 erlitt ein 16-jähriger Radfahrer aus Oerlinghausen schwere Verletzungen, als er beim Überqueren der Paderborner Straße von einem PKW erfasst wurde. Gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei über den Unfall informiert. Der 16 jährige hatte versucht, in Höhe des Hauses Nr. 319 die Straße zu überqueren. Hierbei wurde er von einem PKW erfasst. Der 40-jährige Fahrer des Audi aus Schloß Holte-Stukenbrock konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Der Radfahrer wurde mittels RTW in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert, der Audi musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 8.500,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell