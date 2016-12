POL-BI: Zettel mit falschem Kennzeichen hinterlassen

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Sieker - Ein Bielefelder entdeckte am Freitag, 16. Dezember 2016, eine Beule und einen Zettel mit einem Kennzeichen an seinem Pkw.

Ein 51-jähriger Bielefelder hatte seinen schwarzen Peugeot 207 am Freitagmorgen auf dem Parkstreifen an der Schweriner Straße abgestellt. Er stand vor einem Supermarkt in Fahrtrichtung Stralsunder Straße. Gegen 17:10 Uhr kehrte der Besitzer zu seinem Peugeot zurück. Er entdeckte eine Beule am hinteren linken Kotflügel und eine Nachricht, die ein anonymer Zeuge an dem Pkw hinterließ.

Als sich der 51-Jährige bei der Polizei meldete, stellte sich heraus, dass das angegebene Kennzeichen des Zeugen nicht stimmte. An der Anstoßstelle sicherten Polizeibeamte Lackspuren von einem anderen Fahrzeug. Der Sachschaden soll 1.500 Euro betragen

Die Polizei bittet den Zeugen um Kontaktaufnahme und fragt, wer kann Hinweise zu dem beteiligten Fahrer oder Fahrzeug geben?

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

