POL-BI: Pkw auf der Autobahn in Schlangenlinie unterwegs

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Herford / BAB 2 - Die Autobahnpolizei stoppte am Donnerstag, 22. Dezember 2016, einen Pkw Fahrer, der auf der Autobahn 2 in Richtung Hannover in Schlangenlinie fuhr.

Eine Autofahrerin informierte gegen 07:45 Uhr die Polizei über einen weißen VW Passat mit polnischer Zulassung, der in auffälliger Fahrweise vor ihr fuhr. Autobahnpolizisten hielten den weißen Pkw nach der Anschlussstelle Herford / Bad Salzuflen an.

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, dass der 36-jährige, polnische Fahrer Alkohol konsumiert hatte. Er musste in einem Herforder Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und einen Betrag von 350 Euro, als sogenannte Sicherheitsleistung, bei der Polizei bezahlen.

