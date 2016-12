POL-BI: LKW tochiert mehrere PKW in der Mercatorstraße

Bielefeld (ots) - KL/ Bielefeld/ Mitte- Am Montag, 19.12.2016, beschädigte ein LKW-Fahrer drei geparkte Autos in der Mercatorstraße. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich vom Unfallort.

Ein 46-jähriger Bielefelder saß gegen 11:00 Uhr in seinem geparkten Fahrzeug in der Mercatorstraße, als ein LKW die Straße passierte. Plötzlich hörte der Insasse einen lauten Knall. Er sah, wie die Spiegelabdeckung eines Außenspiegels am Boden lag und sich noch bewegte. Der LKW-Fahrer hielt nicht an, sondern fuhr weiter in Richtung Friedenstraße. Daraufhin rief der 46-Jährige die Polizei.

Die Polizisten stellten an der Unfallörtlichkeit insgesamt drei beschädigte Fahrzeuge fest. Bei einem grauen Ford S-Max, einen schwarzen Land Rover Discovery und einem grauen Honda Civic waren die linken Außenspiegel zerstört.

Auf der linken Seite des LKW konnte der Zeuge ein Bild von Ost oder Gemüse erkennen. Den Fahrer oder das Kennzeichen hatte der 46-Jährige nicht gesehen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum flüchtigen LKW machen können.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell