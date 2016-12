POL-BI: Unfallbeteiligter gibt falsche Personalien an - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall. Der Verursacher gab gegenüber der anderen Unfallbeteiligten falsche Personalien an.

Bereits am Donnerstag, den 08.12.2016, gegen 22:12 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall auf dem Niederwall. An dem Fußgängerüberweg auf dem Niederwall kurz vor der Hermannstraße überquerte eine Fußgängerin die Straße. Eine 77-jährige Bielefelderin bremste ihren schwarzen Opel Meriva ab und hielt an. Ein unbekannter PKW-Fahrer fuhr auf den vor ihm haltenden Opel auf. Anschließend tauschten beide Unfallbeteiligten ihre Personalien aus ohne die Polizei hinzuzuziehen. Inzwischen stellte sich heraus, dass der Auffahrende falsche Daten angab.

Die Polizei sucht nun die Fußgängerin sowie weitere Zeugen des Unfalls.

Der gesuchte PKW-Fahrer soll circa 25 bis 30 Jahre alt, mit auffallend lockigen Haaren und vermutlich Südländer sein. Er fuhr mit einem hellen eventuell weißen PKW.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall bemerkt haben, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell