POL-BI: Dieb fällt bei Griff in die Jackentasche auf

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Am Dienstag, den 20.12.2016, versuchte ein Dieb einer Bielefelderin auf der Rolltreppe zum Jahnplatz das Handy aus der Jackentasche zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 14:10 Uhr stieg eine 26-jährige Bielefelderin an der Stadtbahnhaltestelle Jahnplatz aus der Stadtbahn und ging zur Rolltreppe in Richtung Jahnplatz. Als sie auf der Rolltreppe stand, bemerkte sie etwas Schweres an ihrer Jackentasche. Sie griff in ihre Jackentasche nach ihrem Handy und fühlte dabei eine andere Hand. Der Besitzer der fremden Hand zog sie zurück. Die Bielefelderin drehte sich um und sprach den hinter ihr stehenden Mann an. Dieser stellte sich ahnungslos und entfernte sich mit einem Begleiter in Richtung Bushaltestelle.

Das Opfer beschreibt den Täter als Ausländer, circa 23 bis 25 Jahre alt, 170 cm groß, schlank, mit kurzen gelockten Haaren, 3-Tage-Bart und bekleidet mit dunkler Jacke und Hose.

Den Begleiter kann die Bielefelderin nicht beschreiben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell