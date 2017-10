POL-K: 171009-3-K Räuber überfällt Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots) - Am Sonntag (8. Oktober) hat ein bislang Unbekannter eine Tankstelle in Köln-Bilderstöckchen überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand betrat der Räuber gegen 22 Uhr den Verkaufsraum auf der Escher Straße. Mit den Worten "Ich will das Geld haben" forderte der Täter die Herausgabe der Tageseinnahmen. Zielstrebig ging der Räuber in das Büro der Tankstelle und nahm einen Teil der Einnahmen an sich. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Der geschockte Kassierer (24) beschrieb den Verbrecher als circa 180 cm groß, schlanke Statur, schwarz gekleidet sowie mit einem Schal im Gesicht vermummt.

Die Polizei Köln bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich bei dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer: 0221 229-0 oder E-Mail: poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (af)

