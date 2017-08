POL-K: 170808-2-K Gelegenheit macht Diebe - Polizei warnt vor auf Kipp stehenden Fenstern

Köln (ots) - Dienstagnacht (8. August) haben Einbrecher in Kölner Neustadt-Süd versucht, durch auf Kipp stehende Fenster in Erdgeschosswohnungen auf der Meister-Gerhard-Straße und der Moltkestraße einzusteigen. Die Wohnungsinhaber bemerkten die Einbrecher um 0.45 Uhr und um 1 Uhr und verhinderten, dass sie in die Wohnungen gelangten. In einem Fall hatte der Täter bereits einen Arm durch den Fensterspalt geschoben. Die Polizei warnt davor, von außen zugängliche Fenster offen zu lassen. Ein auf Kipp stehendes Fenster ist ein offenes Fenster und schafft ungewollt Tatgelegenheiten.

Die Beschreibungen der Einbrecher weichen voneinander ab. Die Polizei ermittelt, ob es sich in den Fällen möglicherweise um dieselben Täter handeln könnte.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 72 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell