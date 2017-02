POL-K: 170202-2-K Einbrecher nach Handyortung überführt

Köln (ots) - Diebesgut sichergestellt

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Kölner Stadtteil Ossendorf hat die Polizei am gestrigen Mittwoch (1. Februar) umfangreiches Diebesgut sichergestellt. Nach ersten Ermittlungen stammt die Beute aus Einbrüchen in Büros, Baucontainern und dem Vereinsheim einer Kleingartensiedlung. Letztendlich brachte ein geortetes Handy die Ermittler auf die Spur.

Im November 2016 war in verschiedene Firmen und Containern auf Baustellen am Butzweilerhof eingebrochen worden. Dabei entwendeten die Täter unter anderem Computer, Laptops und Smartphones.

Bei einer zweiten Einbruchserie im zurückliegenden Januar in Büros wurde an gleicher Örtlichkeit wiederum Büro- und Unterhaltungselektronik entwendet. Hieraus ergab sich durch die Handyortung eines Geschädigten der entscheidende Hinweis auf eine Adresse in Ossendorf.

Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Ermittler einen Teil der Beute sicher. Dem polizeibekannten Bewohner (40) wurden neben den genannten Einbruchserien auch mehrere Einbrüche in das Vereinsheim einer Kleingartenanlage in Ossendorf um den Jahreswechsel nachgewiesen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahl. (ah/lf)

