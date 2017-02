POL-K: 170202-1-K Nach Wohnungseinbruch mit geklauter EC-Karte Geld abgehoben - Fahndungsfoto

Köln (ots) - Polizei bittet um Hinweise

Mit dem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem bislang unbekannten Einbrecher.

Der Mann steht in dringendem Verdacht, Anfang September 2016 aus einer Wohnung in Köln-Nippes unter anderem eine EC-Karte gestohlen zu haben. Anschließend versuchte er, mit der Karte an einem Geldautomaten Bargeld zu erlangen. Dabei wurde der Tatverdächtige von einer Überwachungskamera gefilmt.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 72 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ah/lf)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell