POL-K: 170201-2-K Autofahrer flüchtet nach Unfall - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Dienstagabend (31. Januar) ist ein Auto in Köln-Bickendorf mit zwei Fußgängern (12, 63) zusammengestoßen. Die ältere Dame und ihr Enkelsohn verletzten sich leicht. Der unbekannte Autofahrer fuhr nach dem Unfall weg, ohne sich um die Verletzten gekümmert zu haben.

Gegen 19.40 Uhr gingen die beiden über die Bodenheimer Straße und beabsichtigen in Höhe der Hausnummer 1 die Straße zu überqueren. In diesem Moment setzte der Fahrer eines am Straßenrand stehenden Autos zurück und erfasste die Fußgänger.

Nach dem Unfall führte der Fahrer ein Telefonat und fuhr anschließend in Begleitung von zwei Kindern weg. Kurze Zeit später erschien eine Frau am Unfallort und kümmerte sich um die Verletzten. Die Verkehrsermittler bitten, dass sich die Ersthelferin bei der Polizei meldet.

Bei dem Auto soll es sich um einen Kleinwagen mit grüner Aufschrift handeln.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht dringend Zeugen und fragt: Wer hat sich am Dienstagabend gegen 19.40 Uhr im Bereich der Bodenheimer Straße aufgehalten? Wer hat den Kleinwagen mit grüner Aufschrift vor oder nach dem Unfall gesehen? Wer kann Angaben zu den Identitäten und/oder Aufenthaltsorten des Fahrer, der Kinder oder der unbekannten Frau machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bk)

