POL-K: 170130-3-K Tankstellen-Räuber droht mit Pistole - Zeugensuche

Köln (ots) - Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht auf Montag (30. Januar) eine Tankstelle an der Erftstraße in der Kölner Neustadt-Nord beraubt. Mit dem erbeuteten Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich flüchtete der bewaffnete Räuber in unbekannte Richtung.

Gegen 2.30 Uhr hatte sich der Angestellte (63) allein im Kassenbereich aufgehalten. "Plötzlich betrat der dunkel gekleidete und mit einem dunklen Schal Vermummte den Verkaufsraum", gab der Kassierer den anschließend alarmierten Polizisten zu Protokoll. Unter Vorhalt einer Pistole habe der etwa 1,75 Meter große und circa 25-Jährige von ihm die Herausgabe des Kasseninhalts erzwungen, gab der Geschädigte weiterhin an. "Der eine dunkle Blouson-Jacke tragende, vermutliche Südländer hatte dunkle Augen und einen dunklen Teint", schilderte der 63-Jährige das Erscheinungsbild des Angreifers.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen wegen schweren Raubes aufgenommen und fragt: Wer kennt den beschriebenen Räuber? Wer kann Angaben zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort machen? Sachdienliche Hinweise werden dringend erbeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell