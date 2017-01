POL-K: 170130-1-K Pärchen überfällt Kiosk - Fahndungsfotos

5 weitere Medieninhalte

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 3 vom 9. November 2016

Wie berichtet, hat am Dienstagabend (8. November 2016) ein bislang unbekanntes Räuber-Pärchen einen Kiosk an der Berrenrather Straße in Köln-Sülz überfallen. Unter Drohungen mit der Anwendung einer Schusswaffe erzwang das Duo die Herausgabe des Kasseninhalts. Nachdem die beiden circa 30-Jährigen den Angestellten (20) in einem Nebenraum eingeschlossen hatten, flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung.

Der circa 1,80 Meter große und kräftige Täter sowie seine etwa 1,65 Meter große, blonde Komplizin wurden von Überwachungskameras aufgenommen. Mit entsprechenden Fotos fahndet nun das Kriminalkommissariat 14 nach dem Duo und fragt: Wer kennt die Abgebildeten? Wer kann Angaben zu deren Identität und Aufenthaltsort machen? Um sachdienliche Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

