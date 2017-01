POL-K: 170127-1-K Fußgänger angefahren - Transporter flüchtig

Köln (ots) - Zeugensuche

Nach einem Verkehrsunfall im Kölner Stadtteil Nippes fahndet die Polizei nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Dabei war am gestrigen Donnerstag (26. Januar) ein Fußgänger (72) von einem Transporter angefahren und leicht verletzt worden.

Kurz vor 10 Uhr war der 72-Jährige zu Fuß auf der Wilhelmstraße in Richtung Kempener Straße unterwegs. An der Kreuzung Wilhelmstraße/Kempener Straße wollte der Senior bei Grünlicht die Fahrbahn überqueren. Dabei wurde er von einem Transporter erfasst, der seinerseits von der Wilhelmstraße nach rechts auf die Kempener Straße abbiegen wollte. Beim Sturz auf die Fahrbahn zog sich der Rentner leichte Verletzungen zu.

Der Fahrer hielt an und fragte den Fußgänger nach seinem Befinden. Der unter Schock stehende Fußgänger antwortete nicht sofort, was der Mann zum Anlass nahm, sich wieder in seinen weißen Transporter zu setzen und unerlaubt die Unfallstelle zu verlassen.

Der etwa 60-jährige Fahrer ist 1,70 bis 1,75 Meter groß, Brillenträger und trug einen Drei-Tage-Bart. Er war mit einer schwarzen Jacke und einem beigen Cappy bekleidet.

Zum Zeitpunkt des Unfalles hielten sich viele Personen im Kreuzungsbereich auf, die den Zusammenstoß beobachtet haben dürften. Die Polizei Köln bittet diese Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (lf)

