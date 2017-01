POL-K: 170126-3-K Partynacht endet im Krankenhaus

Köln (ots) - Autofahrer alkoholisiert - Führerschein beschlagnahmt

Heute Morgen (26. Januar) ist ein Autofahrer (21) bei einem Verkehrsunfall in Köln-Ostheim schwer verletzt worden. Ein Notarzt versorgte den Verletzten noch an der Unfallstelle und begleitete ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Polizisten stellten in seiner Atemluft Alkoholgeruch fest - Blutprobe!

Gegen 6.10 Uhr war der VW-Fahrer zusammen mit seinem Begleiter (20) auf der Ostheimer Straße unterwegs. Eine Zeugin (64) beobachtete, wie der Polo in Höhe der Hausnummer 200 nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte. Rettungskräfte befreiten den zunächst nicht Ansprechbaren aus dem Unfallwagen. Der Beifahrer (20) zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

Ein bei dem Schwerverletzten durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Ein Arzt entnahm dem Alkoholisierten auf Anordnung eine Blutprobe. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 21-Jährigen.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Ostheimer Straße teilweise ab.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur abschließenden Klärung der Unfallursache eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (ki/he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell