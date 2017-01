POL-K: 170125-5-K Sechs Räuber überfallen britische Touristen - Fahndungsfotos

4 weitere Medieninhalte

Köln (ots) - Zeugensuche

Nach einem Überfall auf zwei britische Touristen (beide 18) im Kölner Stadtteil Riehl fahndet die Polizei Köln mit Lichtbildern nach den unbekannten Räubern. Dabei hatte im August 2016 eine mehrköpfige Tätergruppe auf die beiden Männer eingeschlagen, sie getreten und ausgeraubt (siehe auch Pressebericht Nr. 3 vom 7. August 2016).

Die unbekannten Täter hatten die beiden jungen Männer am Abend des 5. August zunächst in einer KVB-Straßenbahn aus Richtung Hauptbahnhof kommend in Richtung Riehl begleitet. Nachdem man gemeinsam an der Haltstelle "Slabystraße" ausgestiegen war, gingen alle gemeinsam über den Kuhweg in Richtung Mülheimer Brücke. Dort schlugen die Täter dann unvermittelt auf die beiden 18-Jährigen ein und erbeuteten eine Geldbörse und ein Handy.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (lf)

