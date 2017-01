POL-K: 170125-4-K Sicherheitskonzept: Personenkontrollen und Razzia im Bereich Kalk

Köln (ots) - Festnahme, Drogen und Diebesgut beschlagnahmt, zahlreiche Anzeigen

Bei Personenkontrollen und einer Razzia hat die Polizei Köln gestern Abend (24. Januar) in den Stadtteilen Kalk und Humboldt-Gremberg dutzende Personen kontrolliert. Die Polizisten nahmen einen Hehler (30) vorläufig fest, der neben gestohlenen Kleidungsstücken auch unterschiedliche Personaldokumente in den Taschen hatte. Die Uniformierten brachten drei Männer zur Durchsetzung von Platzverweisen ins Polizeigewahrsam. Zudem leiteten die Uniformierten mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Gegen 20 Uhr führten Polizisten in einem nordafrikanischen Kulturcafé eine Razzia durch. In den Räumlichkeiten des Vereins waren 60 Personen anwesend. Bei zwei Männern (23, 30) fanden die Beamten eine große Menge neuwertiger Kleidung. Bei den Textilien handelte es sich zweifelsfrei um Diebesgut. Während der stark alkoholisierte 23-Jährige nach der Kontrolle entlassen wurde, nahmen die Einsatzkräfte seinen aus Algerien stammenden Begleiter vorläufig fest. Der Festgenommene hatte neben einem niederländischen Asylausweis auch eine von einer deutschen Behörde ausgestellte Duldungsurkunde bei sich. Die beiden Dokumente waren jedoch mit unterschiedlichen Personaldaten versehen. Zudem hatte der Polizeibekannte auch kleinere Mengen Betäubungsmittel bei sich. Der Beschuldigte muss sich jetzt neben des Vorwurfs des Diebstahls und der Hehlerei auch wegen des Verdachts des Sozialhilfebetruges, des Urkundenmissbrauchs und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Bei der Razzia deckten die Beamten auf, dass vier Männer durch die Staatsanwaltschaft mit dem Ziel der Aufenthaltsermittlung gesucht wurden. Bei zwei Kontrollierten fanden die Polizisten Drogen und leiteten diesbezüglich ebenfalls ein Ermittlungsverfahren ein.

Zuvor waren Polizisten in Uniform und in ziviler Kleidung verstärkt im Bereich der Kalk-Mülheimer-Straße und der Kalker Hauptstraße präsent. Bis 18 Uhr führten die eingesetzten Polizisten mehrere Personenkontrollen durch. In den Taschen eines Mannes (23) fanden sie Drogen. Zudem trafen die Einsatzkräfte auf zwei junge Nordafrikaner (22, 24), gegen die die örtlich zuständige Polizeiinspektion ein rechtskräftiges Bereichsbetretungsverbot ausgesprochen hatte. Die Beamten brachten die beiden Männer in das Polizeigewahrsam. Diese Maßnahme wurde wenig später von einen Richter bestätigt.

Die zuständigen Kriminalkommissariate haben die Ermittlungen aufgenommen. (he)

