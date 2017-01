POL-K: 170125-1-K Geländewagen flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Freitagabend (20. Januar) hat der Fahrer eines Geländewagens einen Linienbus der Kölner Verkehrs-Betriebe in Köln-Niehl zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Ein weiblicher Fahrgast (57) stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Der Pkw flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21.15 Uhr fuhr der Busfahrer (48) auf der Riehler Straße in Richtung Mühlheimer Brücke. Als er nach einem kurzen Halt vor einer Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung Riehler Straße/Elsa-Brandström-Straße gerade wieder angefahren war, setzte der entgegenkommende unbekannte Geländewagenfahrer an, nach links in die Elsa-Brandström-Straße abzubiegen. Nach jetzigem Ermittlungsstand missachtete der Fahrer dabei das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Die Fahrzeuge kamen nach Bremsmanövern ohne Kollision nebeneinander zum Stillstand. Der 48-Jährige forderte den SUV-Fahrer vergeblich auf, den Unfallort nicht zu verlassen.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Gestürzte in ein Krankenhaus.

Der flüchtige Autofahrer ist circa 35 Jahre, hat kurze Haare und eine sportliche Statur.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum dem flüchtigen hellen Geländewagen oder dessen Fahrer machen?

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221/229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell