POL-K: 170124-2-K Fahrradunfall - Zeugen gesucht

Köln (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer ist letzten Donnerstag (19. Januar) in Neuehrenfeld ein Mann (55) schwer verletzt worden.

Gegen 15 Uhr fuhr der 55-Jährige auf dem Radweg der Liebigstraße, als ihm in Höhe des Methweges eine Gruppe von 4-5 Jugendlichen auf Fahrrädern entgegen kam. Die Jugendgruppe fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Der Kölner stieß mit einem der Teenager zusammen und zog sich dabei mehrere Frakturen im Gesicht zu. Gegenüber den Polizisten gab er an, einer der Jugendlichen habe noch gefragt, ob es ihm gut gehe. Dann habe sich die Gruppe aber entfernt. Zwei noch unbekannte Ersthelfer versorgten den Mann vor Ort.

Der Verletzte schätzt, dass die Jugendlichen etwa 14 bis 17 Jahre alt sind.

Die Polizei Köln sucht die Jugendgruppe, die am Unfall beteiligt war, sowie mögliche Unfallzeugen insbesondere die beiden Ersthelfer. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221-229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ki/he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell