POL-K: 170124-1-K Beim Einsteigen in die Stadtbahn eingeklemmt - Zeugen gesucht

Köln (ots) - Seniorin konnte sich noch rechtzeitig befreien

Beim Einsteigen in eine Stadtbahn ist am Donnerstagmittag (19. Januar) eine Seniorin (77) in der Kölner Innenstadt leicht verletzt worden. Da sich die Dame noch selbständig aus der Doppelflügeltür befreien konnte, wurde sie nur leicht verletzt. Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen des Verkehrsunfalls.

Gegen 13.10 Uhr Stieg die 77-Jährige an der Haltestelle Severinstraße in die Stadtbahn der Linie 4 in Fahrtrichtung Ehrenfeld. Nach eigenen Angaben schlossen die Türen, während die Dame versuchte, in die Bahn einzusteigen. "Ich habe es grade noch geschafft mich aus der Tür zu befreien und bin dann zurückgewichen", erklärte die Verunfallte später bei der Anzeigenaufnahme. "Nur meine Tasche konnte ich nicht mehr herausziehen, die ist mit der Bahn weggefahren", ergänzte die Seniorin.

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell