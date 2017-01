POL-K: 170123-5-K Tür verschlossen - Einbrecher gefangen

Köln (ots) - Einbruchsopfer reagiert geistesgegenwärtig und übergibt eingeschlossenen Täter an die Polizei

Die Schlüsselgewalt eines Wohnungsinhabers (28) ist am Freitagmittag (20. Januar) einem bereits einschlägig polizeibekannten Einbrecher (46) in der Kölner Innenstadt zum Verhängnis geworden. Der 28-Jährige hatte den Langfinger in seinem Apartment ertappt. Geistesgegenwärtig rannte der Kölner aus seiner Wohnung, steckte seinen Schlüssel in das Schloss und verriegelte die Tür. Anschließend alarmierte er die Polizei - Festnahme!

Gegen 12 Uhr kehrte der Geschädigte zu seiner Wohnung zurück. Er bemerkte Hebelspuren an der geschlossenen Wohnungstür. Als der Mieter die Tür mit seinem Schlüssel geöffnet hatte, traf er auf den Einbrecher, der gerade vor einem Schrank hockte und Wertgegenstände einsteckte. Dann ging alles ganz schnell - der Kölner rannte aus der Wohnung und sperrte den ertappten Einbrecher eigenhändig ein. Die hinzugerufenen Polizisten hatten durch die gute Vorarbeit des Geschädigten vergleichsweise leichtes Spiel. Trotz kurzer Gegenwehr war der einschlägig Polizeibekannte schnell gefesselt und abgeführt.

Bereits am Wochenende musste sich der Festgenommene vor dem Haftrichter verantworten, der ihn in Untersuchungshaft schickte. Die Ermittlungen wegen Einbruchs dauern an. (ki/he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell