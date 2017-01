POL-K: 170123-3-K Rollstuhlfahrerin und junge Frau überfallen - zwei Räuber festgenommen

Köln (ots) - Täter sollen heute Haftrichter vorgeführt werden

Auf frischer Tat hat die Polizei am Sonntag (23. Januar) und in der Nacht zu Montag (22./23. Januar) im Kölner Stadtteil Holweide und in der Innenstadt zwei Räuber (20, 42) festgenommen. Die Täter hatten zwei Frauen (38, 66) überfallen und deren Handtaschen geraubt. Sie sollen heute (23. Januar) dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die erste Tat ereignete sich am gestrigen Abend gegen 20.15 Uhr. Eine Rollstuhlfahrerin (66) hatte an einem Geldautomaten auf der Bergischer Gladbacher Straße Bargeld abgehoben. Anschließend setzte sie ihren Weg über die Musäusstraße fort. Als sie sich in Höhe der Einmündung zur Bechsteinstraße befand, packte plötzlich ein 42-jähriger Täter die Frau von hinten so heftig, dass die Behinderte aus ihrem Rollstuhl zu Boden gerissen wurde. Trotz Gegenwehr gelang es dem Räuber, seinem Opfer die Handtasche zu entreißen und zu flüchten.

Die Hilferufe der verletzten Frau hörten zwei Zeugen (17, 18), die die Verfolgung des Täters aufnahmen. Nach wenigen Metern stellten sie den unter Drogeneinfluss stehenden Mann und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Wenige Stunden später kam es in der Innenstadt zu einem weiteren Raubüberfall. Gegen 2 Uhr wurde ein Anwohner (32) der Straße "Eigelstein" durch Hilferufe einer Frau aus dem Schlaf gerissen. Beim Blick aus dem Fenster seiner Wohnung beobachtete er, wie ein Mann einer Frau ins Gesicht schlug. Nachdem das Opfer auf die Straße gestürzt war, trat der Täter auf sie ein.

Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Als wenig später ein Streifenwagen am Tatort erschien, ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten den 20-Jährigen. Bei seiner Festnahme leistete der Angetrunkene erheblichen Widerstand. Dabei erlitt einer der Beamten leichte Verletzungen.

Beide Täter sollen heute (23. Januar) dem Haftrichter vorgeführt werden. (lf)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell