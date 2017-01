POL-K: 170123-2-K Autofahrerin kollidiert mit Baum - Lebensgefahr

Köln (ots) - Aufmerksame Passanten melden Notlage der Seniorin zeitnah an die Polizei

In der Nacht zu heute (23. Januar) ist eine Autofahrerin (69) in Köln-Deutz bei einem Alleinunfall mit einem Baum kollidiert und schwer verletzt worden. Rettungskräfte befreiten sie aus ihrem Fahrzeug. Ein Notarzt kümmerte sich noch an der Unfallstelle um die Patientin, die zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte besteht derzeit Lebensgefahr.

Gegen 1 Uhr befuhr die 69-Jährige in ihrem Fiat die Kalker Hauptstraße in Richtung Deutz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Kölnerin in Höhe der Deutz-Kalker-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Baum.

Aufmerksame Passanten waren auf den Verkehrsunfall aufmerksam geworden, griffen zum Telefon und setzten einen Notruf ab.

Die Verkehrsunfallermittler prüfen, ob möglicherweise ein internistischer Notfall unfallursächlich gewesen sein könnte.

Polizisten ließen den Unfallwagen abschleppen. Die Ermittlungen dauern an. (ki/he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell