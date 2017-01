POL-K: 170120-3-K Dieb stiehlt Autokennzeichen und bezahlt 40 Euro

Köln (ots) - Am Freitagmorgen (20. Januar) hat eine junge Frau (31) in der Neustadt-Nord den Diebstahl ihrer Autokennzeichen bemerkt. Am linken Außenspiegel steckte ein Umschlag, in dem sich 40 Euro Bargeld "Entschädigung" und ein handgeschriebener Entschuldigungsbrief befanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bereits am Sonntag (15. Januar) hatte die 31-Jährige ihren Audi A3 in der Schmalbeinstraße abgestellt. Gegen 6.30 Uhr wollte sie ihren Sportwagen wieder abholen. Doch die Kennzeichen steckten nicht mehr in den Halterungen. Da half ihr die persönliche Nachricht des mutmaßlichen Diebs wenig. Mit "Entschuldigung, ist für einen guten Zweck." hatte er seine Tat gerechtfertigt.

Auf einer Polizeiwache meldete die Wahlkölnerin den Diebstahl. "Ich gehe davon aus, dass die 40 Euro von dem Dieb sind!", gab sie zu Protokoll. Ein Beamter stellte das Schriftstück samt Bargeld als Beweismittel sicher.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Der "gute" Zweck wird hier jedoch sicher nicht die Mittel heiligen.

Die Polizei Köln sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet oder die gestohlenen Autokennzeichen DN-CB 810 nach 6.30 Uhr gesehen haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de (cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell