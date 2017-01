POL-K: 170120-2-K Autofahrer nach Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Köln (ots) - Am Freitagmorgen (20. Januar) ist in der Kölner Innenstadt ein Hyndai mit einer Straßenbahn der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde durch den Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Schwerverletzten. Die Straßenbahnführerin (45) erlitt einen Schock.

Gegen 8.45 Uhr war der Hyndai-Fahrer auf der Pipinstraße in Richtung Neumarkt unterwegs. Zeitgleich steuerte die 45-Jährige eine Bahn der Linie 1 parallel zur Fahrbahn. In Höhe der "Hohe Straße" beabsichtigte der Hyndai-Fahrer verbotswidrig zu wenden. Dabei stieß der Triebwagen gegen die Fahrerseite des Autos.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme sperrten Polizisten die Pipinstraße zwischenzeitlich in beide Richtungen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz. (bk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell