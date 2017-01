POL-K: 170119-6-K Schlägerei unter Autofahrern in Saarbrücken - Zeugensuche

Köln (ots) - Geschädigter mit Fahrzeug aus Köln wird gesucht. Ein Zeuge berichtete, dass der Angegriffene ein rotes Auto mit Kölner Kennzeichen fuhr.

Pressemeldung der Polizei Saarbrücken

Am Montag, 16.01.2017, gegen 16:15 Uhr, kam es in Saarbrücken-Güdingen auf der B51 in Höhe der Globus-Tankstelle zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.

Die Fahrzeugführer eines weißen sowie eines roten Pkw hielten mitten auf der Straße an und stiegen beide aus ihren Fahrzeugen aus. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs schlug sofort unvermittelt mehrfach auf den anderen Verkehrsteilnehmer ein und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Ein Zeuge der die Auseinandersetzung beobachtet hatte, verständigte die Polizei.

Die Polizei in Saarbrücken-Brebach sucht in diesem Zusammenhang nach dem bislang unbekannten Geschädigten und weiteren Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Saarbrücken-Brebach Tel.: 0681/98720 (we)

