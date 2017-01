POL-K: 170119-5-K Beim Abbiegen Fußgänger angefahren

Köln (ots) - 52-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kölner Stadtteil Porz-Zündorf ist am Mittwochmorgen (18. Januar) ein Fußgänger (52) von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden.

Gegen 7.30 Uhr befuhr die Autofahrerin (68) die Houdainer Straße aus Richtung Hauptstraße kommend. An der Rotlicht zeigenden Ampel hielt sie zunächst an. Nach dem Wechsel auf Grünlicht fuhr die Frau an, um nach links in die Schmittgasse abzubiegen. Nach ersten Ermittlungen übersah sie dabei den Fußgänger, der bei Grünlicht die Schmittgasse überqueren wollte und kollidierte mit ihm.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 52-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. (kh/lf)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell