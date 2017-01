POL-K: 170119-2-K Räuber entreißt Kölnerin die Handtasche - Zeugen gesucht

Köln (ots) - Täter trug knielange grüne Kapuzenjacke

Ein derzeit noch unbekannter Räuber hat heute Morgen (19. Januar) eine Kölnerin (63) in der Innenstadt überfallen. Der Täter erbeutete die Handtasche der Geschädigten mitsamt den darin befindlichen Wertgegenständen.

Gegen 6.50 Uhr war die 63-Jährige auf dem Mauritiuskirchplatz unterwegs. "Plötzlich näherte sich ein Mann von hinten und zog mit enormer Kraft an meiner Handtasche", erklärte die Geschädigte später bei der Anzeigenaufnahme. Die Überfallene hatte keine Chance ihre Tasche festzuhalten.

Mit seiner Beute flüchtete der Räuber in die Joseph-Schwartz-Anlage und entkam in südlicher Richtung. Der Flüchtige ist von schlanker Statur und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Zur Tatzeit war er mit einer grünen Kapuzenjacke bekleidet. Besonders auffällig an diesem Kleidungsstück war, dass sie dem Täter bis zu den Knien reichte.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Mauritiuskirchplatzes aufgehalten, verdächtige Feststellungen gemacht oder eine Person beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell