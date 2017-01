POL-K: 170118-4-K Beim Abbiegen übersehen - Fußgängerin schwer verletzt

Köln (ots) - Verkehrsunfallaufnahme-Team im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall im Kölner Stadtteil Rath/Heumar ist am Dienstagmorgen (17. Januar) eine Fußgängerin (19) von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden.

Gegen 7.45 Uhr befuhr der Autofahrer (52) die Rösrather Straße in Richtung Rather Mauspfad. Nach ersten Ermittlungen übersah der Gummersbacher beim Rechtsabbiegen in die Eiler Straße die junge Frau, die bei Grünlicht die Eiler Straße überqueren wollte und kollidierte mit der Fußgängerin.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die 19-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Unfallaufnahme-Team der Polizei Köln war vor Ort im Einsatz. (kh/lf)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell