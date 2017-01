POL-K: 170118-1-LEV 2,3 Kilogramm Haschisch und Marihuana sichergestellt

1 weiterer Medieninhalt

Köln (ots) - Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt

Am Dienstagmorgen (17. Januar) hat die Polizei Köln in Leverkusen-Wiesdorf die Wohnung eines Mannes (54) durchsucht. Die Ermittler stellten etwa ein Kilogramm Haschisch und 1,3 Kilogramm Marihuana sicher.

Ein Zeugenhinweis hatte die Beamten auf die Spur des 54-Jährigen gebracht, der demnach aus seiner Wohnung heraus, einen schwunghaften Drogenhandeln betreiben sollte. Mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Leverkusen klingelten die Polizisten gegen 9 Uhr an der Wohnungstür des mutmaßlichen Drogendealers in der Havensteinstraße. Da sich in der Wohnung nichts regte, verständigten die Beamten einen Schlüsseldienst, um die Tür öffnen zu lassen. Der Wohnungsinhaber lag noch in seinem Bett und hatte den unangemeldeten Besuch im wahrsten Sinne des Wortes verschlafen.

Die Drogen lagerten in geruchsdichten Plastiktüten im Kleiderschrank des Wiesdorfers. Zudem stellten die Fahnder eine Machete sicher, die griffbereit im Flur der Wohnung lag. Der bisher nicht polizeibekannte Leverkusener muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Haftgründe liegen derzeit nicht vor. (cs)

